Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Американская певица Бейонсе вновь изменила свой уже вышедший альбом Renaissance. Об этом 3 августа пишет Variety.

John Ferguson Бейонсе (Beyonce)

Артистка удалила сэмпл Milkshake певицы Kelis в своей песне Energy. Это произошло после того, как Kelis раскритиковала Бейонсе за использование её трека в новом альбоме без её согласия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бейонсе подверглась критике и была вынуждена удалить строчку из текста песни Heated. Дело в том, что в треке артистка использовала слово spazzing (срываться), которое в другом значении является оскорблением для людей с ДЦП и происходит от слова spastic («спастический», то есть подверженный постоянным спазмам).