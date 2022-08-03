Рим, 3 августа, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Правительство Италии намерено продлить еще на месяц снижение акциза на топливо, передают национальные СМИ 3 августа.

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Правило о снижении акциза на 30 центов будет продлено до 20 сентября. Впервые оно было принято весной 2022 года — для того, чтобы увести цены ниже отметки в 2 евро за литр бензина и дизеля.

Продление программы обойдется в 900 млн евро.