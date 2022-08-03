Минск, 4 августа, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Белорусские граждане получили рекордное количество переводов за последние десять лет. Во втором квартале текущего года общая сумма выросла на 27,7% к тому же периоду прошлого года. Данные об этом опубликовал Нацбанк Белоруссии.

Денежные переводы

Во втором квартале этого года белорусы получили из-за границы переводы на $115 млн (в эквиваленте), то есть на 59% больше, чем за первые три месяца 2022 года. Это самая большая сумма переводов из-за границы за квартал за последние десять лет. До этого рекорд был во втором квартале 2017 года — $101 млн.

С апреля по июнь граждане Белоруссии перевели за границу $78 млн в эквиваленте — почти на 32% больше, чем за те же месяцы прошлого года, и на 91% больше, чем в первом квартале этого.

Средний размер полученного из-за границы перевода составил $372,26, а отправленного — почти $476.