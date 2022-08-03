Москва, , 22:59 — REGNUM Совместная экспедиция специалистов Арктического научного центра «Роснефти» и Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова стартовала 3 августа из городского поселения Диксон на острова архипелага Земли Франца-Иосифа на судне «Михаил Сомов». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Михаил Сомов» на Северной Двине Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Целью экспедиции является проведение комплексных геологических обнажений с фокусом на изучение природных битумов. Подобные исследования на архипелаге Земля Франца-Иосифа будут выполнены впервые за последние 25 лет.

Совместно с учеными Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН проведут экспедиционные исследования моржей для оценки современного состояния и динамики атлантической популяции. Это уже третий экспедиционный сезон в этом районе, который будет выполнен в рамках корпоративной программы сохранения биологического разнообразия по соглашению с Минприроды России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что XV экспедиция «Арктического плавучего университета» стартовала 2 августа из Диксона. Экспедиция будет проходить две с половиной недели на борту научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов». Участники проведут комплекс научно-исследовательских работ на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

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