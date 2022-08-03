3 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили планы властей Латвии по уничтожению памятника освободителям Риги после его сноса.

Артур Савин, , 23:57 — REGNUM Заявление мэра столицы Латвии Мартиньша Стакиса о том, что памятник освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, поскольку Музей оккупации не признал его художественной ценностью, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нацики в открытую орудуют в Латвии, дорвавшись до власти. Как же их всё-таки корёжит-то от своей собственной истории!» — удивляется Станислав З.

Множество пользователей оказалось в недоумении от решения властей Риги, потому что среди тех, кто освобождал Латвию от фашистских оккупантов, были в том числе и жители этой страны.

«Прикол в том, что в числе освободителей были и их предки! Они хотят нагадить России, но гадят нашим общим предкам!» — написал Артур Х.

«Совсем без мозгов! Ведь благодаря нашим защитникам они есть сейчас на свете. Именно их предки в своё время ставили этот памятник на свои собственные средства, своими силами. Так что получается, что они плюнули не только в нашу сторону, но и на своих родственников и на всю свою страну. Дебилизм в полном расцвете!» — указывает Валентина Б.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия. Kalnroze

Некоторые комментаторы отмечают, что своим решением власти Латвии плюют в сторону великих освободителей, что, в свою очередь, развязывает руки тем, кто продолжает свято чтить их память.

«Что получается, что десятки тысяч советских солдат погибли зря, когда освобождали Латвию от фашизма? Получается, что нам повторять этот подвиг нет нужды. Стереть с лица земли, как американцы Дрезден, и дело с концом», — пишет Павел В.

Часть людей уверена, что только присутствием откровенных нацистов во власти Латвии можно объяснить эти омерзительные действия.

«Прибалтика оккупирована нацистами. Коллаборанты рады уничтожать население прибалтийский стран. Население стран для них лишь электорат, они и дальше будут продвигать человеконенавистнические планы», — уверен Максим Т.

«Как отрезанный ломоть, — страна, которая из себя ничего не представляет. Ни ресурсов, ни промышленности, ни культуры. Что ей ещё остаётся? Только гадить на свою историю, самоуничтожаться», — считает Сергей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре мы увидим, как машина по реабилитация нацизма в Латвии заработает в полную мощность.

«Какой их следующий шаг? Кастрюли на башку свою наденут?» — интересуется Сергей Б.

«Не удивлюсь, если на месте этого памятника власти Латвии вскоре воздвигнут памятник Гитлеру или нацистам СС. От Прибалтики другого и не ждёшь уже», — поделилась своим мнением Татьяна П.

Нашлись и те, кто отмечают, что латвийцам не стоит расслабляться, потому что Россия вскоре спросит с них за снесённый памятник.

«Вообще-то, это плохая примета — уничтожать памятники воинам Красной армии, освободителям. До денацификации рукой падать. Бандеровцы вам не дадут соврать», — подметил Сергей Г.

Сдача в плен боевиков с «Азовстали» © Министерство обороны России

Напомним, 3 августа мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис заявил в эфире телеканала LTV о том, что памятник освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, поскольку Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью.