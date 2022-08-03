Москва, 3 августа, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Украинские нацисты продолжают использовать в качестве укрытия медицинские учреждения, сообщил вечером 3 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

При этом подходы к больницам минируются без предупреждения местного населения о минной опасности.

«В населенном пункте Кобеляки Полтавской области в здании районной больницы (ул. Шевченко) дислоцируются боевики националистического батальона «Айдар», при этом больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения;

в Краматорске Донецкой Народной Республики в здании противотуберкулезного диспансера (ул. Кирилкина) националистами оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено;

в Николаеве на территории детской инфекционной больницы (ул. Девятая Продольная) боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

Кроме того, в Артемовске в зданиях медицинского училища (ул. Рабкоровская) подразделениями ВСУ оборудованы опорные пункты, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты», — рассказал Мизинцев.