Лос-Анджелес, США, , 21:59 — REGNUM Киностудия Lionsgate решила зайти на рынок подкастинга. Об этом 3 августа сообщает Variety.

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По данным издания, компания запустила новое подразделение под названием Lionsgate Sound, которое будет работать как компания по производству подкастов. Lionsgate Sound запустит четыре шоу, в том числе подкаст от рэпера 50 Cent — в разработке у отдела уже более десятка дополнительных проектов.

ИА REGNUM напоминает, что Lionsgate — американская медиакомпания, основанная в 1976 году. Она занималась производством таких успешных кинофраншиз, как «Джон Уик» и «Голодные игры» — ей также принадлежит телеканал Starz.

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