Минск, 4 августа, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Белоруссия поставит на экспорт около 200 тысяч тонн сахара, заявил премьер-министр БелоруссииРоман Головченко во время посещения Городейского сахарного комбината. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Роман Головченко. belta.by

По словам Головченко, в этом году урожай ожидается лучше, чем был в 2021-м. В этом году надеются собрать больше 5 млн тонн сахарной свеклы.

«Из этого объема мы рассчитываем получить примерно 600 тысяч тонн сахара. Из них 380−400 тысяч тонн будет потреблено в стране. Примерно пополам торговля и кондитерские предприятия. Порядка 180−200 тысяч тонн будет реализовано на экспорт. Мы решили вывезти часть объемов сахара на биржу и посмотреть, даст ли это прибавку в цене», — рассказал премьер-министр.

По его словам, в следующем году будет сформирован «неприкосновенный запас» в объеме 20−25 тысяч тонн сверх потребностей внутреннего рынка.

«Мы, в принципе, создаëм запас каждый год, потому что хронически возникают какие-то всплески интереса к сахару в разные месяцы под влиянием разных факторов. Хотя я продолжаю всем говорить: сахара надо есть меньше, будьте здоровее», — заявил глава правительства.

Как сообщалоИА REGNUM, в середине июля опасаясь подорожания сахара, белорусы бросились скупать товар в магазинах. В итоге его разбирали быстрее, чем поставщики успевали привозить новые партии, и в торговле на короткое время образовался дефицит.