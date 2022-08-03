Москва, 3 августа, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Родильный дом в городе Доброполье превращен в опорный пункт украинских боевиков, сообщил вечером 3 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он отметил, что кроме боевиков и вооружения, там размещен склад боеприпасов, при этом роженицы, новорожденные дети и их матери не эвакуированы.

«В Доброполье Донецкой Народной Республики в помещениях родильного дома (переулок Санаторный) сосредоточены подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов. Медицинский персонал, женщины с новорожденными детьми не эвакуированы и фактически используются в качестве «живого щита», — рассказал Мизинцев.