Рига, 3 августа, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки в правила о государствах, граждане которых при подаче документов на визу и вид на жительство должны проходить проверки на предмет «угрозы национальной безопасности и общественному порядку». В список намерены внести Белоруссию, Россию и Камерун. Об этом сообщает Delfi.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Список таких стран пересматривается Службой госбезопасности не реже раза в три года. На этот раз СБГ Латвии рекомендовала включить в него по соображениям безопасности всю Россию (ранее дополнительным проверкам подвергались только выходцы из кавказских регионов) и Белоруссию.

Камерун хотят внести в список из-за того, что за последние годы резко выросло число заявок на латвийские долгосрочные визы из этой страны: с четырех в 2018-м до 216 в 2021 году.

Как сообщалоИА REGNUM, в конца июля иностранцы, которые приезжают в Латвию из России и Белоруссии, попадают на границе под усиленный контроль. Цель проверок — идентифицировать тех, кто поддерживает российскую специальную военную операцию на Украине.