Марьинка, , 22:02 — REGNUM Украинские боевики отступили из южной окраины города Марьинки, кроме того, посёлок Пески наполовину освобождён, написал 3 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своём телеграм-канале.

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Отметив, что наступление в ходе спецоперации идёт по нескольким направлениям фронта, Безсонов рассказал следующее: «Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки. Половина посёлка Пески под нашим контролем».

Пока нельзя утверждать, что вторая половина посёлка свободна: когда бойцы проведут зачистку, можно будет сказать более определённо.

Также Безсонов упомянул успехи в районе Авдеевки, Соледара и Артёмовска. По его словам, артиллерия ВС РФ и ДНР «перемалывает опорные пункты ВСУ по всему фронту».

Он добавил, что у ВСУ остаётся всё меньше шансов сдаться.

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