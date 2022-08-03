Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Режиссёры «Бэтгёрл» Адиль Эль Арби и Билал Фалла дали комментарий по поводу отмены фильма компанией Warner Bros Discovery. Они опубликовали пост на эту тему в своих аккаунтах в Twitter.

Кадр из видео блогера Джона Кампеа Постер фильма «Бэтгёрл»

«Мы опечалены и шокированы этой новостью. Мы до сих пор не можем в это поверить», — признались постановщики картины. «Как режиссёрам, нам очень важно, чтобы наша работа была показана зрителям, и, хотя фильму еще далеко до завершения, мы хотим, чтобы у поклонников во всём мире была возможность самим увидеть и принять окончательный вариант фильма», — добавили они, поблагодарив команду актёров и съёмочную группу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Warner Bros. отменила кинокомикс «Бэтгёрл» на стадии постпроизводства. Что стало причиной этого решения — неизвестно. По данным издания Deadline, проект не соответствует новой стратегии компании в отношении фильмов студии DC и HBO Max.