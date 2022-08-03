Стокгольм, , 21:48 — REGNUM Заявление министра Швеции по делам миграции и интеграции Андерса Игемана о том, что «для жилых районов плохо наличие большинства резидентов, которые имеют нескандинавское происхождение», вызывает удивление. Об этом 3 августа в эфире радиостанции SR заявил политолог Йонас Хиннфорс.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В интервью Sveriges Radio он отметил, что партии, как правило поднимают для обсуждения вопросы, исходя из того, в каких вопросах избиратели считают их легитимными.

«Для Социал-демократов вопрос давно уже стоял вокруг классовой принадлежности, нищеты и социального неравенства. То, что они отклоняются от своей линии и вместо этого обращаются к этнической принадлежности как к фактору, объясняющему проблемы интеграции, немного удивительно», — признался Хиннфорс.

Хиннфорс также отметил, что в своих рассуждениях Игеман зашел слишком далеко и сильно отошел от традиционной линии «Социал-демократов», что вызвало негодование у многих.

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