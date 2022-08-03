Минск, 3 августа, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Суд Советского района Минска 2 августа вынес приговор бойцу ММА Владиславу Новицкому. 28-летнего спортсмена осудили за участие в протестах против действующих властей в Белоруссии. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

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Новицкий был задержан 26 марта этого года и помещен в СИЗО. Его обвинили в том, что в 2020 году после выборов он дважды участвовал в массовых протестах, а на одном из маршей выходил на проезжую часть вместе с другими протестующими, чем блокировал движение транспорта.

На суде Новицкий признал себя виновным. Суд приговорил его к трём годам «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также он должен выплатить 25 тысяч белорусских рублей (примерно 580 500 российских рублей) по иску «Минсктранса».