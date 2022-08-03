Пекин, , 21:40 — REGNUM Студия Blingame объявила, что выпустит игру HAAK из раннего доступа в Steam 25 августа 2022 года. Об этом 3 августа сообщил портал Gematsu.

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HAAK представляет собой экшн-платформер (платформер — игра, в которой персонажу для завершения уровня необходимо передвигаться по платформам) в духе Metroidvania (игры, похожие на Metroid и Castlevania). Он предлагает геймерам исследовать постапокалиптические пустоши, развивать навыки персонажа, сражаться с таинственной организацией и разгадывать «величайшую тайну мира» игры. Разработчики выложили в Сеть анонсирующий трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Напомним, релиз HAAK в формате раннего доступа состоялся в Steam 16 сентября 2020 года. Игра имеет «Очень положительные» отзывы на своей странице в Steam.

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