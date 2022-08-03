Нижний Новгород, 3 августа, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Ученые из Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева совместно со специалистами госкорпорации «Росатом» занимаются разработкой высокотемпературного газового ядерного реактора. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Chuansong.me Атомный реактор

Предполагается, что новый тип ядерного реактора будет обладать не только повышенным коэффициентом полезного действия, но и высоким уровнем безопасности.

По словам генерального конструктора опытного конструкторского бюро машиностроения имени Африкантова Виталия Петрунина, сейчас в России водород производят, сжигая метан, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды.

Эксперт отмечает, что новый реактор позволит извлекать водород без излишних энергозатрат, а также будет способствовать снижению выброса углекислого газа в атмосферу.