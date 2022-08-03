Нью-Йорк, США, , 21:37 — REGNUM Расследование специалистами ООН обстоятельств, при которых 29 июля произошёл обстрел СИЗО в Еленовке (ДНР), начинается, объявил 3 августа генсек организации Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш Официальное интернет-представительство президента России

Пояснив, что Москва и Киев направили в ООН запросы, чтобы разобраться в случившемся, Гутерреш заявил, что решил «запустить миссию по установлению фактов». Сделать это позволяют ему его полномочия, отметил генсек ООН.

Он подчеркнул, что это «не уголовное расследование», а именно «миссия по установлению фактов», ведь уголовные дела он не уполномочен открывать. Сейчас миссию готовят к началу работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, СИЗО было атаковано украинскими боевиками, чтобы находящиеся там бывшие члены украинского нацистского подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены и не смогли дать показания.

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