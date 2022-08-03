Париж, 3 августа, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Французский топ-клуб «Пари Сен-Жермен» закрывает сделку по трансферу 24-летнего опорного полузащитника «Лилля» и сборной Португалии Ренату Санчеша. Об этом 3 августа сообщил журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, «Пари Сен-Жермен» заплатит «Лиллю» 15 миллионов евро за футболиста, а о переходе будет объявлено в ближайшие дни. Также сообщает, что до конца недели португалец пройдет медицинское обследование.

В прошлом сезоне Ренату Санчеш сыграл в 25 матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых забил два мяча и отметился пятью результативными передачами. Также хавбек получил шесть желтых и одну красную карточки.

За «Лилль» Санчеш выступает с 23 августа 2019 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 20 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 24-летнего португальца в 28 миллионов евро.