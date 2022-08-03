Луганск, , 21:35 — REGNUM Российские войска наступают на Соледар, вплотную подойдя к юго-восточным окраинам этого города, сообщил 3 августа помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, к вечеру 3 августа бои идут на железнодорожной станции Экстра и завода «Кнауф Гипс», расположенных в юго-восточной части Соледара.

«В Соледаре бои идут вдоль трассы Бахмут — Лисичанск. Российские подразделения подошли вплотную к юго-восточным окраинам населенного пункта: боестолкновения развернулись на территории завода «Кнауф Гипс» и железнодорожной станции Экстра. В 1 км юго-западнее продолжается зачистка Бахмутского», — написал Киселев.

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