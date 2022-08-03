Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Выход первых серий шоу «Женщина-Халк: Адвокат» состоится на день позже. Об этом 3 августа пишет «Канобу».

Цитата из трейлера сериала «Женщина-Халк». 2022 год Женщина-Халк (Татьяна Маслани)

Компания Marvel поделилась новым трейлером сериала, в котором объявила новую дату премьеры. Первый эпизод выйдет в цифре 18 августа 2022 года, а не 17 августа, как планировалось изначально.

ИА REGNUM напоминает, что проект будет состоять из девяти серий, каждая из которых будет выходить еженедельно. Главную роль в шоу исполняет Татьяна Маслани — в сериале также появятся Марк Руффало, Тим Рот, Бенедикт Вонг и Чарли Кокс.