Минск, , 22:37 — REGNUM Фигурант уголовного дела о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии Юрий Зенкович ещё на этапе следствия признал вину в полном объеме и заключил соглашение со следствием. Такая информация была озвучена в суде 3 апреля. Об этом сообщает Правозащитный центр «Весна».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Минский областной суд в выездном заседании продолжил рассматривать дело о заговоре с целью захвата государственной власти. На скамье подсудимых — политолог и литературовед Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев, сотрудница минского офиса Зенковича Ольга Голубович, активист и дальнобойщик Денис Кравчук, а также юрист Юрий Зенкович. Судебный процесс проходит в открытом режиме.

Как следует из материалов дела, которые прокурор зачитал в суде, на стадии предварительного следствия Юрий Зенкович признал свою вину в полном объеме и изобличил всех участников преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, Федуту и Зенковича задержали 12 апреля 2021 года в Москве, а Костусева — в Белоруссии по обвинению в попытке госпереворота. В этот же день была задержана Голубович, Кравчук — 26 апреля. Через несколько дней после ареста основных подозреваемых Александр Лукашенко заявил о задержании группы лиц, планировавших покушение на него и его детей, и связал еë со спецслужбами США.