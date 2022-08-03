Минск, 3 августа, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела о заговоре с целью захвата власти в БелоруссииЮрий Зенкович ещё на этапе следствия признал вину в полном объеме и заключил соглашение со следствием. Такая информация была озвучена в суде 3 апреля. Об этом сообщает Правозащитный центр «Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Минский областной суд в выездном заседании продолжил рассматривать дело о заговоре с целью захвата государственной власти. На скамье подсудимых — политолог и литературоведАлександр Федута, глава партии БНФГригорий Костусев, сотрудница минского офиса ЗенковичаОльга Голубович, активист и дальнобойщикДенис Кравчук, а также юрист Юрий Зенкович. Судебный процесс проходит в открытом режиме.

Как следует из материалов дела, которые прокурор зачитал в суде, на стадии предварительного следствия Юрий Зенкович признал свою вину в полном объеме и изобличил всех участников преступления.

Как сообщалоИА REGNUM, Федуту и Зенковича задержали 12 апреля 2021 года в Москве, а Костусева — в Белоруссии по обвинению в попытке госпереворота. В этот же день была задержана Голубович, Кравчук — 26 апреля. Через несколько дней после ареста основных подозреваемых Александр Лукашенко заявил о задержании группы лиц, планировавших покушение на него и его детей, и связал еë со спецслужбами США.