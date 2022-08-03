Анадырь, , 21:55 — REGNUM На Чукотке продолжается совместная экспедиция Русского географического общества (РГО) и Минобороны России по обследованию объектов воздушной трассы Аляска — Сибирь (Алсиб). На места падений самолетов по маршруту воздушной трассы Алсиб отправился губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. Мемориальные мероприятия посвящены 80-летию исторической трассы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Берингов пролив Indianz.com

«Делегация побывает на местах крушений бортов под командованием старшего лейтенанта Евгения Спиридонова, младшего лейтенанта Алексея Федоренко, майора Федора Пономаренко и старшего лейтенанта Евгения Герасимова. Там пройдут мемориальные мероприятия, а профессиональные историки организуют экскурс», — указано в сообщении.

В этом году специалисты из РГО и Минобороны РФ в ходе воздушных поисковых работ нашли все четыре самолёта, потерпевшие крушение на восточном участке трассы Алсиб, в районе аэродромов Чаплино, Уэлькаль и Анадырь. Было обнаружено три транспортных С-47 «Дуглас» и один истребитель Р-40 «Киттихаук». Помимо этого, были обнаружены фрагменты самолетов, перевозимых грузов, личные документы летчиков, а также костные останки, возможно, принадлежащие членам экипажей разбившихся самолетов.

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Второй сезон экспедиции начался 28 июня и завершится 10 августа. В память о погибших лётчиках устанавливаются мемориальные знаки.

Уцелевшие артефакты будут транспортированы и переданы в музеи для организации экспозиций, посвященных исторической воздушной трассе: в 2022 году исполняется 80 лет с момента основания секретного авиакоридора Аляска — Сибирь.

Отметим, что самолёты С-47 «Дуглас» — американское военно-транспортное воздушное судно, совершило первый полёт 23 декабря1941 года. После Второй мировой войны продолжали использоваться в качестве гражданского пассажирского ближнемагистрального лайнера. С-47 «Дуглас» стал самым распространенным самолётом стран антигитлеровской коалиции. Машины поставлялись в Советский Союз в рамках программы лэнд-лиз. Перегон осуществлялся с Аляски через Берингов пролив по воздушному маршруту Алсиб. С-47 «Дуглас» принимал участие в арабо-израильском конфликте, гражданской войне в Китае и Корее, во Вьетнаме, в Эфиопский войнах и в военном перевороте в Греции.

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