Нижний Новгород, 3 августа, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Около 51,4% жителей Нижнего Новгорода считают необходимым продлить метро до микрорайона Мещерское озеро и Сормово. Таковы результаты опроса, проведённого в столице Приволжья представителями телекомпании «Волга».

Government-nnov.ru Строительство метро. Нижний Новгород

Также 22,1% нижегородцев проголосовали за продление метрополитена до Щербинки и «замкнуть кольцо».

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Несколько меньшее количество респондентов выразили мнение, что необходимо построить станции метро на площади Сенной, в Верхних Печерах и на Кузнечихе — этот вариант выбрали 19,9%.

Оставшиеся 6,6% участников опроса заявили, что им не важно, какие именно новые ветки метро появятся в Нижнем Новгороде — они считают, что «главное — чтобы сделали быстро и недорого».

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