Москва, , 21:28 — REGNUM 36-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему принял решение завершить карьеру в национальной сборной России по футболу после чемпионата мира 2018 года, проходившего в городах России.

Акинфеев Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Во-первых, две травмы. Во-вторых, хотел сконцентрироваться на ЦСКА, что мне удалось сделать полностью. Хотел продлить свое долголетие в футболе. В сборной у меня было все — чемпионат Европы, чемпионат мира. На момент завершения карьеры в сборной я посчитал, что все отдал этой команде. Я хотел, чтобы плеяда молодых вратарей больше себя раскрыла как лидеров сборной. Когда, если не сейчас? Глупо держать место до 36-37 лет и никому не давать шанс, при этом понимая, что кто-то из ребят сильнее тебя. А мыслей о том, чтобы побить рекорд Игнашевича, у меня не было», — цитирует Игоря Акинфеева пресс-служба национальной команды.

Текущее соглашение Акинфеева с ЦСКА рассчитано на два года до конца сезона 2023/24, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 2,5 миллиона евро.

В рамках Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Игорь Акинфеев сыграл в трех стартовых турах, в которых пропустил лишь два мяча от «Нижнего Новгорода» (2:2). Дважды голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.