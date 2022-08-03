Варшава, , 22:35 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не оставит без ответа вынесенный белорусским судом приговор журналистке телеканала «Белсат» Ирине Славниковой.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

«Свобода прессы, слова и беспрепятственное право на самовыражение являются основами демократии. Приговор режима Лукашенко журналистке Ирине Славниковой — это абсолютный скандал, нарушение всех цивилизационных норм, прав человека и стандартов журналистской работы. На этот неприемлемый приговор Польша ответит немедленной и решительной реакцией на международном уровне», — написал глава правительства Польши в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Моравецкий также отметил, что поручил МИД в связи с приговором предпринять «решительные шаги».

Как сообщало ИА REGNUM, журналистку Ирину Славникову приговорили 3 августа к пяти годам колонии. Также постановлено взыскать с нее в пользу «Минсктранса» 7,5 тысяч белорусских рублей (около 174 тысяч российских рублей). Славникову признали виновной в создании экстремистского формирования и нарушении общественного порядка.