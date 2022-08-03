Ереван, 3 августа, 2022, 21:37 — ИА Регнум. России необходимо действовать в Карабахе крайне решительно, иначе с Арменией может произойти катастрофа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Микаэл Бадалян

В том случае, если Россия не будет действовать решительно, в ближайшие несколько дней Азербайджан будет наращивать давление, шаг за шагом увеличивая военные действия, захватывая очередные позиции и убивая всё больше армян. Утром 5 августа, перед встречей, они перекроют Лачинский коридор, отрезав Арцах от Армении, что погрузит его в полную блокаду. Не знаю, что будет говорить Эрдоган Путину на встрече, но 5−7 августа будет вестись адская информационная кампания против России, и это действительно будет огромным поражением, ведь именно сейчас формируется новый миропорядок и подобная слабость точно не вызовет доверия тех, кто в глобальном противостоянии планирует встать на сторону России. Однако и это не будет последним ударом по России. 7−8 августа Алиеву позвонит условныйи Азербайджан оперативно всё разблокирует, оттянет свои силы, и воцарится мир. Мир, который подарил региону Запад. Стоит ли говорить о последствиях всего этого для Армении и России? В Армении моментально произойдёт всплеск довольно обоснованной русофобии, что в ближайшем времени приведёт к очень серьёзному охлаждению отношений с Россией и обязательному выводу российских военных с территории Армении, в результате этого Россия полностью и окончательно потеряет Закавказье, а Армения заключит мирный договор с Азербайджаном, помирится с Турцией и довольно активными темпами станет превращаться из Армении в «Эрменистан». В случае же активной позиции России у нас откроется «второй фронт» для России. Который наверняка не ограничится Арцахом, а перекинется и на Сюник в надежде прорубить Зангезурский коридор. Эти же действия вовлекут в конфликт Иран, и тогда армянский Сюник станет полем боя глобальной войны. Вот настолько важные события происходят здесь и сейчас. В любом случае, как бы сейчас массы ни гнобили Россию и российских миротворцев, но мяч на их стороне, и именно от их действий в ближайшие дни зависит очень многое как для Армении, так и для самой России. Хотя стоит признать, что оба расклада для Армении так себе, но и виноваты в этом только мы сами и наша нерешительность. Ответственность несём все мы и те, кто нас вёл за собой эти полтора года, кто не смог убрать предателя, а он смог, и именно поэтому сейчас Армения стоит всего в полушаге от исчезновения.