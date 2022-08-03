Ижевск, , 21:24 — REGNUM Юрий Мишкин от партии «Коммунисты России» не был зарегистрирован кандидатом для участия в выборах на пост главы Удмуртии. Он не предоставил нужные для регистрации документы. Об этом сообщается в официальной группе ЦИК Удмуртии в социальной сети.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вместе с тем, Георгий Лещев от партии «Зеленая альтернатива» был успешно зарегистрирован кандидатом на выборы главы республики.

Также стоит отметить, что из республиканского списка «Справедливой России» был исключен Дмитрий Бегишев. Он является членом иной политической партии, а из списка партии «Зеленая альтернатива» — Иван Гвоздков в связи с тем, что он подал заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Антонов, политтехнолог, выдвигавшийся кандидатом на выборы главы Удмуртии от «Партии возрождения России», снял свою кандидатуру.

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