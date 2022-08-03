Донецк, 3 августа, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Не менее половины территории посёлка Пески под Донецком взято под контроль Народной милицией Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил 3 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

По его словам, не исключено, что укронацисты отступают и из оставшейся части поселка.

«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», — написал Безсонов.

Кроме того, он сообщил о заметном продвижении и на других участках фронта

«Наши бойцы выбили украинцев с южной окраины Марьинки. Есть успехи в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска. Наша артиллерия активно перемалывает опорные пункты ВСУ по всему фронту. Шансов сдаться всё меньше. Главное для них, чтобы они это делали заранее, когда их позиции становятся передовыми. А то потом сдаваться будет некому», — добавил Безсонов.