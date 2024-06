Вашингтон, 3 августа, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В Сети появилась новая информация о таинственном режиме Call of Duty: Modern Warfare II под кодовым названием DMZ. Об этом 3 августа сообщает портал Wccftech.

Компьютерная игра Call of Duty: Modern Warfare

Ожидается, что DMZ, который будет четвёртым режимом в игре, сделает новую Call of Duty похожей на Escape from Tarkov, т.е. в основе геймплея будет лежать идея эвакуации из некой зоны. Информация попала в Сеть благодаря киберспортсмену Кэмерону Дикеру из NFL, которому предоставили доступ к тестированию Call of Duty: Modern Warfare 2, и который, судя по всему, опубликовал несколько скриншотов в соцсети, нарушив эмбарго. На одном из изображения отчётливо виден логотип DMZ, что отчасти подтверждает ранее появившиеся слухи.

Напомним, ожидается, что многопользовательскую составляющую Call of Duty: Modern Warfare II Activision анонсирует в начале сентября 2022 года. Релиз игры состоится 28 октября 2022-го на ПК и консолях Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.