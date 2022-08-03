Ницца, Франция, 3 августа, 2022, 21:20 — ИА Регнум. 3 августа было объявлено о переходе 35-летнего голкипера «Лестер Сити» и национальной сборной Дании по футболу Каспера Шмейхеля во французскую «Ниццу». Об этом сообщили на официальном сайте «лис».

Ogcnice.com «Ницца» – «Нанси» 3:1

О сумме трансфера, как и о деталях контракта пока не сообщается.

В прошедшем сезоне вратарь сыграл в 37 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 58 мячей. По итогам сезона «лисы» с 52 набранными очками заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

За «Лестер Сити» Каспер Шмейхель выступал с 1 июля 2011 года после перехода из «Лидс Юнайтед» за 1,68 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает датчанина в 4 миллиона евро.

Ранее «Ницца» также объявила о трансфере 21-летнего французского опорного полузащитника Алексиса Бека Бека из московского «Локомотива» за 12 миллионов евро.