Баку, , 21:14 — REGNUM Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» под руководством экс-тренера сборной России Станислава Черчесова сыграл вничью с азербайджанским «Карабахом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Об этом 3 августа сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Станислав Черчесов Вячеслав Евдокимов

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Франк Боли (17’) и Овусу Квабена (34’ Филип Озобич). Желтые карточки получили Марко Янкович, Эндре Ботка, Бахлул Мутафазадзе и Аднан Ковачевич. Матч обслуживала шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом.

Статистика матча («Карабах»/ «Ференцварош»)

Удары 11/10

Удары в створ 6/5

Владение 56%/44%

Угловые 8/4

Нарушения 8/16

Составы команд:

«Карабах»: Магомедалиев, Мустафазадзе, Байрамов, Вешович, Гусейнов, Гараев, Янкович (Роман, 83’), Зубир, Квабена, Озобич (Шейдаев, 79’), Ваджи (Андраде, 90’).

«Ференцварош»: Дибус, Ммаэ (Теландер, 57’), Кнустер (Ковачевич, 67’), Ботка, Чивич, Нгуен, Эсити, Закариассен, Траоре, Лэйду (Бешич, 88’), Боли (Вексей, 67’).