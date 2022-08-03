Нижний Новгород, , 21:10 — REGNUM Нижегородская область признана одним из лидеров среди регионов России по количеству достопримечательностей — она занимает 10-е место в рейтинге, составленном аналитиками сервиса «Яндекс Путешествия».

Нижегородский кремль Андрей Репин

Читайте также: Более 70% нижегородцев считают Нижний Новгород привлекательным для туристов

При этом наиболее популярной нижегородской достопримечательностью оказался Дивеевский монастырь, который занимает 25-ю строчку в рейтинге по числу поисковых запросов.

Также путешественников привлекают Нижегородский кремль, памятник Минину и Пожарскому, Чкаловская лестница, Макарьевский монастырь, Шуховская башня, Нижегородская ярмарка, парк «Швейцария» и болдинская усадьба Пушкина.

Читайте также: Около 2,7 млн туристов ждут в Нижнем Новгороде