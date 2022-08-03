Вашингтон, 3 августа 2022, 21:10 — REGNUM Создатели сериала «Очень странные дела» Братья Даффер 3 августа сообщили о старте работы над сценарием пятого сезона шоу. Пользователи Сети стали активно предлагать темы, раскрытие которых они хотели бы увидеть в новых эпизодах.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Реж. Мэтт Даффер. 2016. США

Мэтт и Росс Даффер опубликовали фотографию доски с нарисованным логотипом будущего сезона. Поклонники сериала сразу же начали с помощью фотошопа писать на доске различные идеи того, что стоит показать в новых эпизодах.

Оригинальная фотография от братьев Даффер
Оригинальная фотография от братьев Даффер
Twitter

Среди идей была мысль о том, как оживить героя Эдди Мансона (Джозеф Куинн), сделав его вампиром. Некоторые из пользователей просили уделить больше внимания любовной линии Джима Хоппера (Дэвид Харбор) и Джойс Байерс (Вайнона Райдер), а также добавить в сюжет их свадьбу.

Идеи от фанатов «Очень странных дел» на пятый сезон
Twitter
Идеи от фанатов «Очень странных дел» на пятый сезон
Twitter
Идеи от фанатов «Очень странных дел» на пятый сезон
Twitter
Идеи от фанатов «Очень странных дел» на пятый сезон
Twitter

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что съёмки новых серий пятого сезона начнутся в 2023 году. А их премьера состоится уже в 2024 году.

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