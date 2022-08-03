Вашингтон, 3 августа, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Создатели сериала «Очень странные дела» Братья Даффер 3 августа сообщили о старте работы над сценарием пятого сезона шоу. Пользователи Сети стали активно предлагать темы, раскрытие которых они хотели бы увидеть в новых эпизодах.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Реж. Мэтт Даффер. 2016. США

Мэтт и Росс Даффер опубликовали фотографию доски с нарисованным логотипом будущего сезона. Поклонники сериала сразу же начали с помощью фотошопа писать на доске различные идеи того, что стоит показать в новых эпизодах.

Twitter Оригинальная фотография от братьев Даффер

Среди идей была мысль о том, как оживить героя Эдди Мансона (Джозеф Куинн), сделав его вампиром. Некоторые из пользователей просили уделить больше внимания любовной линии Джима Хоппера (Дэвид Харбор) и Джойс Байерс (Вайнона Райдер), а также добавить в сюжет их свадьбу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что съёмки новых серий пятого сезона начнутся в 2023 году. А их премьера состоится уже в 2024 году.