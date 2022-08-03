Рим, 3 августа, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Сенат Италии 3 августа утвердил протоколы о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Ранее аналогичное решение приняла нижняя палата парламента, теперь оно вступило в силу.

Депутат от леволиберальной Демократической партии Алессандро Альфьери заявил, что поддержка Италией вступления двух новых стран в НАТО — это часть общего плана Запада «по защите демократии» от «агрессии» России, точно так же, как и «поддержка» Западом Украины.