Вашингтон, 3 августа, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Обвиняемый в стрельбе в пригороде американского Чикаго Роберт Кримо отказался признавать себя виновным по 117 пунктам обвинения, включая 21 обвинение в убийстве первой степени, сообщает 3 августа Reuters.

Скриншот страницы ntv.ru Стрельба в супермаркете США

Мужчине среди прочего предъявили обвинения в семи преднамеренных убийствах. За такие преступления ему грозит пожизненное заключение, заявил генпрокурор штата Иллинойс.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля на параде в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк, расположенном в пригороде Чикаго, мужчина открыл стрельбу по людям, в результате чего погибли семь человек, еще более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.