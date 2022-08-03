Белград, 3 августа, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Сохранение мира и стабильности чрезвычайно важно как для Сербии, так и для всего балканского региона. К такому выводу пришли президент Сербии Александр Вучич и генсек НАТО Йенс Столтенберг 3 августа, во время телефонных переговоров, посвященных кризису на севере Косово и Метохии.

Predsednik.rs Александр Вучич и Йенс Столтенберг

Собеседники также отметили, что необходимо продолжить диалог о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, передает пресс-служба президента Сербии.

Александр Вучич особо подчеркнул, что Сербия не нарушила ни одно из положений Брюссельского соглашения и Резолюции 1244 СБ ООН. Наоборот, Белград ведет ответственную политику и серьезно подходит к решению открытых вопросов, которые касаются южного сербского края, добавил Вучич.

Столтенберг и Вучич договорились продолжить прямые контакты, направленные на сохранение мира и стабильности во всём балканском регионе.

Напомним, что новое обострение на севере Косово и Метохии произошло 31 июля, когда сербы заблокировали главные дороги, ведущие в Центральную Сербию. Это была реакция на план Приштины ввести с 1 августа особый режим пересечения административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией. Приштина отказывается признавать сербские документы, удостоверяющие личность, и поэтому все граждане Сербии при въезде на территорию Косово получат отдельные бумаги, которые заменят их сербские документы. После вмешательства посольства США в Приштине албанские сепаратисты согласились отложить на 30 дней применение новых правил.