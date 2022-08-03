Москва, , 21:02 — REGNUM Магазины беспошлинной торговли будут открыты для иностранных дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление правительства опубликовано 3 августа на интернет-портале правовой информации.

Tax Free Dantk.ru

В магазине будут продаваться товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли: украшения, парфюмерия, алкоголь, табак, смартфоны. Поскольку приобретать товары смогут только сотрудники иностранных дипмиссий, в магазин будут пускать после предъявления соответствующих документов.

Кроме того, магазины будут доступный для сотрудников представительств государств при международных организациях, сотрудников международных организаций или их российских представительств. Информация о покупках будет периодически поступать в МИД РФ.

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