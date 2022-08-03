Москва, 3 августа, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Магазины беспошлинной торговли будут открыты для иностранных дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление правительства опубликовано 3 августа на интернет-портале правовой информации.

Dantk.ru Tax Free

В магазине будут продаваться товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли: украшения, парфюмерия, алкоголь, табак, смартфоны. Поскольку приобретать товары смогут только сотрудники иностранных дипмиссий, в магазин будут пускать после предъявления соответствующих документов.

Кроме того, магазины будут доступны для сотрудников представительств государств при международных организациях, сотрудников международных организаций или их российских представительств. Информация о покупках будет периодически поступать в МИД РФ.