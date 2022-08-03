Вашингтон, 3 августа 2022, 20:54 — REGNUM США отстают от других держав в сфере сотрудничества со странами Африки, заявил 3 августа представитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о падении активности политики США на Африканском континенте в последние годы.
«Вы правы, Соединённые Штаты находятся в позиции догоняющих по нескольким направлениям», — заявил Прайс.
Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад глава МИД России Сергей Лавров совершил турне по целому ряду африканских стран.
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