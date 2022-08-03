Вашингтон, 3 августа, 2022, 20:54 — ИА Регнум. США отстают от других держав в сфере сотрудничества со странами Африки, заявил 3 августа представитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о падении активности политики США на Африканском континенте в последние годы.

«Вы правы, Соединённые Штаты находятся в позиции догоняющих по нескольким направлениям», — заявил Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад глава МИД России Сергей Лавров совершил турне по целому ряду африканских стран.