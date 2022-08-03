Курган, , 20:51 — REGNUM В Курганской области увеличивается темп строительства жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Жильё © Наталья Диева

В регионе с начала 2022 года введено более 150 тыс. кв. м жилья — на 52,11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле введено в эксплуатацию более 26 тысяч кв. м жилья, из них более 15 тысяч кв. м — площади многоквартирных жилых домов, а 11 тысяч кв. м – индивидуальная застройка.

Отмечается. что рядом с многоэтажными домами в микрорайоне Заозёрном Кургана создаётся инфраструктура — строятся детсады, школа на 1500 мест, парк, новые дороги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане в течение 10 лет построят новый микрорайон на площади 152 га в рамках программы комплексного развития территорий. Помимо этого реализуются проекты комплексной застройки в городе Шадринске и селе Колесниково Кетовского муниципального округа.

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