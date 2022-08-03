Оттава, , 21:45 — REGNUM Папа Римский Франциск сравнил с «пощечиной» ощущения, которые он испытал во время общения с жертвами католических школ-интернатов в Канаде, а так же призвал церковь признать свою ответственность за роль в жестоком обращении с детьми коренных народов. Об этом 3 августа сообщает Reuters.

Папа Франциск

Свое выступление на еженедельной общей аудиенции папа Римский посвятил своей поездке в Канаду, где он принес исторические извинения за роль Римско-католической церкви в жестоком обращении с детьми коренных народов в школах-интернатах. На территории этих заведений были найдены сотни безымянных детских могил, общественность Канады была шокирована такими новостями и потребовала у властей и церкви, курировавшей дома-интернаты, принести извинения за совершённые преступления.

«Уверяю вас, что на этих встречах, особенно на последней, мне пришлось почувствовать боль этих людей, словно пощечину, они потеряли (так много)… из-за этой политики ассимиляции», — сказал Франциск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Канады выплатят компенсацию в размере $15,5 млрд представителям коренных народов страны за недостаточное финансирование программ по уходу за их детьми.