Саратов, , 20:47 — REGNUM Житель Саратова получил год колонии-поселения за заведомо невыполнимое обещание устроить знакомого на работу в ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Саратовской области.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Было установлено, что в январе текущего года мошенник убедил потерпевшего, что может помочь с устройством на работу в федеральные правоохранительные органы. Пострадавший мужчина передал злоумышленнику 200 тыс. рублей, которые якобы предназначались сотруднику правоохранительных органов за решение вопроса о приеме на работу в органы ФСБ России, сообщает «Коммерсантъ».

При этом в ФСБ подчеркнули, что зачисление на службу производится путем личного обращения в кадровые подразделения ведомства без участия третьих лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница города Энгельс лишилась 360 тыс. рублей при попытке устроиться на работу.

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