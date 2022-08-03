Донецк, , 20:45 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин присвоил гвардии полковнику Народной милиции Ольге Качуре («Корсе») звание Героя Республики (посмертно).

Гвоздики герою Elizabeth McClay

Указ о награждении опубликован 3 августа.

Указом №432 от 3.08.2022 г. замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона войсковой части 08 803 Народной милиции ДНР гвардии полковнику Качуре Ольге Сергеевне посмертно присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики.

Напомним, полковник Качура погибла в бою с украинскими нацистами. Она стояла у истоков создания Народной милиции ДНР и активно участвовала в боях с 2014 года.

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