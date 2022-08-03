Москва, 3 августа, 2022, 20:42 — ИА Регнум. 21-летний центральный полузащитник «Спартака» и сборной Узбекистана Остон Урунов отказывается уходить из московского клуба из-за высокой зарплаты. Об этом 3 августа сообщило издание Sport24.

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По информации источника, по контракту Урунова с «красно-белыми», рассчитанному еще на три года до конца сезона 2024/25, футболист зарабатывает около 2,9 миллиона рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что «Уфа» рассматривает возможность возвращения Урунова в систему клуба. За клуб из Республики Башкортостан узбекский полузащитник выступал в 2020 году и в сезоне 2021/22 на правах аренды из «Спартака».

В прошедшем сезоне Остон Урунов принял участие в 17 турах Мир Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился лишь одной результативной передачей во встрече с тульским «Арсеналом».