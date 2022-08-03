3 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter заявление Министерства обороны РФ о прямом участии США в конфликте на Украине.

Джейн Спай, , 21:08 — REGNUM Министерство обороны РФ заявило о прямом участии Соединенных Штатов Америки в конфликте на Украине. Такого же мнения придерживаются в Министерстве иностранных дел РФ. Выводы были сделаны на основании информации, которую представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий предоставил британскому изданию Telegraph.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание заместителя начальника главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого. Разглагольствуя перед британскими журналистами издания Telegraph, Скибицкий признался, что перед запусками ракет между представителями разведслужб обеих стран (США и Украины — прим. Д. С.) идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если бы они были недовольны намеченной целью. Всё это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине. Именно администрация Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей», — сообщил начальник Управления пресс-службы министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Некоторые пользователи сомневаются в том, что разведки США и Украины действительно работают вместе. По их мнению, конфликт давно был бы решен при участии американских сил.

«Если бы это была правда, тогда от российских вооруженных сил мало бы что осталось на Украине», — прокомментировал @FieldMontgomery.

«Если бы у США была здесь прямая роль, тогда конфликт бы закончился еще несколько месяцев назад», — считает @JackSibur.

Часть пользователей уверена в том, что американцы умеют лишь развязывать войны, потом они подливают масла в огонь, но делают это не на своей земле.

«Американцы проигрывают в каждой войне, в которую они ввязываются. Они проиграли во Вьетнаме, из Афганистана они позорно сбежали. Они начинают войны, но мозгов, чтобы их закончить, не хватает», — считает @robertlufccoomb.

Некоторые комментаторы считают, что поставляя оружие и задавая цели ракетам, американцы фактически поддерживают нацистов, которые со всей жестокостью расправляются со своими согражданами и военнопленными.

«Есть видео, на которых украинские солдаты бьют людям ножом в лицо, простреливают им колени, убивают их на улице, бьют в спину, а потом смотрят, как они умирают. Вот это ваши бедные, невинные украинцы, которым вы помогаете», — написал @Cymru1984.

В комментариях добавили, что американцы ведут прокси-войну с Россией на территории Украины, так что нет ничего удивительного в том, что американская разведка говорит, куда стрелять теми ракетами, которые они поставляют.

«Здравствуйте, вообще Америка воюет с Россией, используя людей на Украине, как пушечное мясо», — прокомментировал @wilsonsadler.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это не секрет, я думаю. США открыто поставляют оружие, деньги и средства разведки на Украину. Тем не менее на Украине нет американских войск», — написал @roaaoife.

«Они делали это с первых недель конфликта, они предоставляли Украине данные со своих спутников», — отметил @MidlandRedux.

Среди пользователей есть те, кто не отрицает прямого участия американских военных в конфликте на Украине, но считает, что это хорошо, потому что победа должна быть за Украиной.

«Конечно, невозможно, чтобы украинцы сами так успешно били по русским. Это всё США! Это всё знак того, что Путин проигрывает! Чистая пропаганда для мирных русских жителей», — считает @deviousfranklin.

«Это не так унизительно — проиграть войну против глобальной сверхдержавы, а не против Украины. Они начали раскручивать эту историю, это значит, что они невольно признали свои экстремальные потери и их неизбежное поражение. Россия — жалкая страна», — добавил @milposp.

Некоторые комментаторы призвали к началу третьей мировой войны, по их мнению Украину необходимо спасти от России.

«Если даже это обвинение правдивое, то, что происходит сейчас на Украине лежит на нашей коллективной совести. Необходимо, чтобы остальная часть мирового сообщества, ООН, все нации набрались смелости и отправили свои войска на Украину, чтобы закончить этот конфликт. Россия никогда не учится!» — написал @mpgatechnology.