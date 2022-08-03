Вашингтон, 3 августа, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Независимая компания Our Machinery, занимавшаяся разработкой «движка» The Machinery, который она позиционировали как альтернативу Unreal Engine и Unity, неожиданно объявила о закрытии проекта. Об этом 3 августа сообщает журнал PC Gamer.

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Разработчики разослали пользователям письмо, в котором лишь сообщили, что достигли момента, после которого они больше не могут «продолжать в том же направлении». При этом они заявили, что срок действия лицензий истечёт через две недели после отправки электронного письма, и в соответствии с соглашением пользователи должны будут удалить исходный код «движка» и любые имеющиеся у них файлы.

Пользователи портала Hacker News выяснили, что пункт, обязывающий уничтожать копии The Machinery после прекращения действия лицензии, появился в EULA (end-user license agreement — «лицензионное соглашение с конечным пользователем») лишь несколько дней назад, таким образом, Our Machinery добавила его в соглашение лишь для того, чтобы вскоре им воспользоваться.

Отметим, что новости на страницах проекта The Machinery в соцсетях перестали появляться с апреля 2022 года. Our Machinery объявила о том, что её «движок» доступен для скачивания в июле 2021 года.