Москва, 3 августа, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля снизилась до 6,93% годовых с 7,65% в первой и второй декадах. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Показатель продолжает снижаться с рекордно высокого уровня в 20,51%, который был зафиксирован в начале марта. До исторического минимума в 4,33% он опускался в октябре 2020 года.

Как уточняют в Центробанке, средняя максимальная ставка рассчитана на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк и Совкомбанк.